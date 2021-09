Chátrajúce kino Družba v Košiciach by malo opäť ožiť

Košice 23. septembra (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok schválilo dlhodobý prenájom bývalého kina Družba pre občianske združenie (OZ) Chi3 za účelom jeho komplexnej rekonštrukcie. Tento objekt by mal slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Nájomné na obdobie 25 rokov bude predstavovať jedno euro ročne.



Autori projektu v súčasnosti disponujú architektonickou štúdiou. Rozpracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia sa predpokladá v horizonte dvoch rokov, zabezpečenie financovania a samotná realizácia v ďalšom horizonte piatich rokov. „Projekt je nastavený tak, aby najneskôr do siedmich rokov začal slúžiť verejnosti,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Po siedmich rokoch od účinnosti nájomnej zmluvy mesto prehodnotí plnenie jej predmetu.



Celková investícia by mala predstavovať sumu asi štyri milióny eur. Podľa riaditeľa OZ Milana Antola by rekonštrukciou budovy vznikla široká škála možností. Autori projektu počas jeho prezentácie v auguste tiež uviedli, že bývalé kino chcú naplniť koncertmi, divadlami aj kinopredstaveniami. Chýbať by nemali tanečné sály či kaviareň. Zrevitalizovaný objekt by mal byť k dispozícii rôznym tvorcom.



Stavba v košickej mestskej časti Západ je podľa magistrátu ikonou modernej architektúry, vznikla v roku 1973 a poslednýkrát sa v nej premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nie je žiaden nájomca a chátra.