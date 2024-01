Chátrajúce stánky pri vstupe do nemocnice v Žiline odstránili

Žilina 13. januára (TASR) - Nevyužívané predajné stánky pred vstupom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline odstránili. Na mieste vznikne nová nákupná pasáž. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Dokopy deväť objektov nepatrilo do vlastníctva nemocnice. Tá sa dlhodobo snažila o ich odstránenie. "Zmluvu so súkromným subjektom uzatvorilo vtedajšie vedenie nemocnice ešte v roku 2006. Stánky odvtedy nepatrili zdravotníckemu zariadeniu, majiteľ ich prenajímal menším predajcom. Platnosť 15-ročnej nevýhodnej zmluvy na prenájom pozemkov pod predajnými objektmi sa skončila v polovici roku 2021. Napriek tomu ich súkromník odmietal odstrániť," priblížila Fialová. Ako dodala, nemocnica využila všetky zákonné prostriedky na to, aby boli nežiaduce stánky po rokoch nadobro odstránené.



V novembri minulého roka pribudli na stánkoch exekučné nálepky a začala tak plynúť lehota, po ktorej boli objekty uvedené do verejného ponukového konania. "Záujem o ne prejavila súkromná spoločnosť, ktorá ich neskôr získala do vlastníctva," vysvetlil ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň.



V spolupráci so zdravotníckym zariadením ich firma v sobotu spred budovy odstránila. Deväť stánkov postupne zlikvidujú. "Dnešným dňom sme vstup do nemocnice očistili od objektov, ktoré tam dlhodobo nemali čo robiť. Nevytvárali dobrý dojem a najmä neplnili svoju funkciu. Tento úspešný výsledok sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka krokom predchádzajúcich vedení, za čo im patrí poďakovanie," podotkol riaditeľ žilinskej nemocnice Juraj Kacian s tým, že zdravotnícke zariadenie postupne zmení vzhľad vstupnej časti. Vlani zrekonštruovali fasádu a vymenili nápis. Ďalším krokom bude osadenie nových nákupných stánkov.