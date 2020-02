Chátrajúci kaštieľ vo Veličnej čaká obnova

Veličná 20. februára (TASR) – Chátrajúci kaštieľ z 18. storočia vo Veličnej v okrese Dolný Kubín čaká rekonštrukcia. Obec získala všetky stavebné povolenia a plánuje sa uchádzať o financie z rôznych fondov či z ministerstva kultúry. S prácami by chceli začať už tento rok, podľa starostu Daniela Lauru budú objekt po obnove využívať najmä ako centrum voľného času.



"V kaštieli sídlila v rokoch 1920 až 1960 celoštátna gazdinská škola, neskôr lesnícke učilište, potom bol využívaný na komerčné účely. Objekt nebol udržiavaný, chátral. Naším zámerom je zrekonštruovať ho na výstavné priestory a sprístupniť ho verejnosti. Chceme ho využívať najmä ako centrum voľného času pre deti, mládež a dôchodcov," načrtol Laura.







Základný rozpočet na rekonštrukciu je podľa starostu zatiaľ 400.000 eur, vyriešiť budú musieť kúrenie, inžinierske siete, elektrinu, vodu i reštaurátorské práce. Zatiaľ ide najmä o priestory na poschodí, pretože v spodných priestoroch je vlhkosť. "Dole by sme museli pristúpiť k odvlhčovacím prácam a sanačným omietkam, a s týmto sme zatiaľ nepočítali. Do budúcna je to možno v druhej etape," doplnil Laura.



Veličná už v minulosti získala 8000 eur z ministerstva kultúry na výskum, ktorý sa v kaštieli uskutočnil pred dvomi rokmi. Zásluhou toho podľa starostu splnili požiadavky na to, aby mohli objekt v dohľadnom čase rekonštruovať.



Kaštieľ postavili ako výkonné sídlo Oravského panstva, keďže neďaleko stojaci Župný dom už podľa starostu nemal dostačujúcu veľkosť. V roku 1871 však Veličná stratila štatút mesta, získal ho Dolný Kubín a všetky župné náležitosti presťahovali tam. Objekt je momentálne v správe obce, a to od pádu totalitného režimu, keď ho získala do majetku.