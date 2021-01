Chatu Hrešná v košických Kavečanoch navštevuje čoraz viac ľudí

Košice 28. januára (TASR) - Turistov v okolí Chaty Hrešná v košickej mestskej časti (MČ) Kavečany v tomto roku výrazne pribudlo. Pre TASR to uviedol jej prevádzkovateľ Tomáš Eichler s tým, že v zimnom období v blízkosti nej udržiavajú aj niekoľko bežkárskych tratí. Chatu sa podľa neho postupne snažia rekonštruovať, no väčšie investície pre koronakrízu nateraz odložili.



O chatu sa stará Eichler spolu s priateľkou Veronikou Nižníkovou. Tento mladý pár ju prevádzkuje od roku 2014. Od jari do jesene ponúkajú aj agroturistiku, chovajú tri kone. „Ľudí postupne pribúdalo, lebo sme toto miesto aj troška oživili. Tento rok je nárast citeľný. Celkovo však ľudia začali viac chodiť do prírody,“ povedal s tým, že návštevnosť závisí najmä od počasia. Chatu prevádzkujú celoročne, s výnimkou pondelkov. Sú dni, keď sa u nich zastaví zopár ľudí, inokedy je ich veľa. Tento rok je aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu podľa neho špecifický z viacerých dôvodov. „Na jednej strane je prílev ľudí väčší a každý pohyb je pre človeka dobrý. Ale má to aj negatívne stránky. Niektorí ľudia sa v lese nevedia správať, ale je to asi proces, ktorým musíme prejsť,“ spresnil. Od zastávky Kavečany cintorín vedie k chate náučný chodník Kavečany – Hrešná. Okolo nej vedie aj turistická magistrála Cesta hrdinov SNP. „V lete sa počet týchto turistov možno aj zdvojnásobil. Niekedy sa zastavia, inokedy nie. Dajú sa však ľahko rozoznať, majú väčšie vaky,“ dodal.



V zime býva chata zázemím nielen pre peších turistov, ale aj pre cyklistov, skialpinistov, sánkarov či bežkárov. „Napadol sneh, tak máme aj dosť bežkárov. Zabezpečujeme pre nich aj trate, ktoré sa začínajú pred chatou. Ide o dvojkilometrový, trojkilometrový, štvorkilometrový a päťkilometrový okruh,“ uviedol s tým, že v najbližších dňoch by už mali byť upravené. Pribudnúť by mali aj usmerňovacie tabule, aby si peší turisti a bežkári nezavadzali.



Motoristom odporúča, aby svoje autá zaparkovali na parkovisku pri zoologickej záhrade, odkiaľ sa k chate môžu dostať či už priamo po niekdajšom lyžiarskom svahu, či cez MČ po lesnej ceste vedúcej od Loveckej ulice. „Je to pohodlnejšie a zároveň aj ohľaduplnejšie vzhľadom na domácich,“ pripomenul s tým, že počas zimy je jazda po úzkych kopcovitých uličkách komplikovaná a priamo k chate nezjazdná.



V súčasnosti je v rámci protiepidemických opatrení chata pre verejnosť zatvorená. Občerstvenie so sebou podávajú cez výdajné okienko.



Ako Eichler povedal, chatu postupne rekonštruujú. V budúcnosti by chceli ponúkať aj ubytovanie. „Mali sme plány aj čo sa týka našej čajovne, ale momentálne je doba neistá. Väčšie investície si tak nechávame na nejaké priaznivejšie obdobie,“ povedal.



Chata Hrešná leží v pohorí Čierna Hora v nadmorskej výške 597 metrov a od samotného centra Košíc je vzdialená 12 kilometrov. Postavená bola v roku 1986 ako zázemie pre bežkárov. Bola tiež súčasťou lyžiarskeho strediska, ktoré nefunguje od sezóny 2017/2018.