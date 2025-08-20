Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CHCEL JU ZAHRABAŤ POD ZEM: Muža obvinili z nebezpečného vyhrážania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Autor TASR
Kapušany 20. augusta (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Kapušany obvinil 34-ročného muža. Zadržala ho policajná hliadka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Bolo preukázané, že muž v pondelok (18. 8.) podvečer v rodinnom dome v jednej z prešovských obcí po hádke fyzicky napadol družku. Ženu chytil za krk, dusil ju, no napadnutej sa podarilo zo zovretia dostať,“ priblížila Ligdayová s tým, že žena chcela od muža odísť, keďže sa jeho násilné správanie neustále opakovalo.

„Vyhrážal sa jej zabitím a zahrabaním pod zem. Agresívny muž skončil v cele policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
