Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Regióny

CHCEL PENIAZE NA ALKOHOL: Muž sa matke vyhrážal zabitím

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Miček

„Žena sa zo strachu pred synom zamkla v izbe, no ten začal kuchynským nožom bodať do dverí,“ doplnila hovorkyňa.

Autor TASR
Slovenská Kajňa 7. augusta (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Medzi ním a jeho matkou došlo k hádke po tom, ako od nej žiadal peniaze na alkohol. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, keďže to odmietla, začal sa jej vyhrážať zabitím.

„Žena sa zo strachu pred synom zamkla v izbe, no ten začal kuchynským nožom bodať do dverí,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž po príchode policajnej hliadky skončil v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely