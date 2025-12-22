< sekcia Regióny
CHCEL PODPLATIŤ POLICAJTOV: Muž nafúkal vyše dve promile
Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. decembra (TASR) - Z trestného činu podplácania obvinila polícia 49-ročného vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý počas policajnej kontroly nafúkal 2,5 promile a následne chcel podplatiť policajtov. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Muža zastavili žiarski policajti ešte vo štvrtok (18. 12.). Na sedadle spolujazdca mal otvorenú fľašu alkoholu a policajtom sa priznal, že v priebehu dňa požíval alkohol. Policajti ho následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na obvodné oddelenie policajného zboru (PZ).
„Počas zadržania im vodič začal ponúkať peniaze, len nech ho pustia domov. Policajti ho dôrazne upozornili, že takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin,“ uviedla polícia s tým, že napriek tomu im opäť ponúkol financie. Policajti informovali stálu službu aj operačného dôstojníka. Prípad si následne prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý muža obvinil z trestného činu podplácania.
