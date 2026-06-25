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Chcel sa zbaviť psa krutým spôsobom, hrozí mu niekoľkoročný trest
Neznámy páchateľ umiestnil psa čiernej farby do bieleho vreca z plastovej tkaniny, ktoré zviazal zeleným drôtom a následne priviazal k oploteniu pri asfaltovej ceste vedúcej k obecnému smetisku.
Autor TASR
Bojná 25. júna (TASR) - Polícia pátra po páchateľovi, ktorý sa chcel krutým spôsobom zbaviť psa. Ako informovala na sociálnej sieti, k skutku došlo 17. júna v katastrálnom území obce Bojná v okrese Topoľčany.
Doposiaľ neznámy páchateľ umiestnil psa čiernej farby do bieleho vreca z plastovej tkaniny, ktoré zviazal zeleným drôtom a následne priviazal k oploteniu pri asfaltovej ceste vedúcej k obecnému smetisku. Psovi sa podarilo z vreca čiastočne vyslobodiť prehrýzaním materiálu, pričom mu z vreca trčala hlava.
Na nebezpečnú situáciu upozornil občan, ktorý psa objavil, miesto fotograficky zdokumentoval, zviera z vreca vyslobodil a prostredníctvom tiesňovej linky 158 privolal políciu. „Následne si psa prevzal starosta obce a zabezpečil jeho umiestnenie do obecného koterca,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat v štádiu pokusu. Polícia vyzýva svedkov udalosti i osoby, ktoré disponujú akýmikoľvek informáciami k stotožneniu páchateľa, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158 alebo zaslali informácie na e-mailovú adresu enviropolicia.nr@minv.sk.
„Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu, utrpeniu alebo usmrteniu zvieraťa je v rozpore so zákonom. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnila polícia.
Doposiaľ neznámy páchateľ umiestnil psa čiernej farby do bieleho vreca z plastovej tkaniny, ktoré zviazal zeleným drôtom a následne priviazal k oploteniu pri asfaltovej ceste vedúcej k obecnému smetisku. Psovi sa podarilo z vreca čiastočne vyslobodiť prehrýzaním materiálu, pričom mu z vreca trčala hlava.
Na nebezpečnú situáciu upozornil občan, ktorý psa objavil, miesto fotograficky zdokumentoval, zviera z vreca vyslobodil a prostredníctvom tiesňovej linky 158 privolal políciu. „Následne si psa prevzal starosta obce a zabezpečil jeho umiestnenie do obecného koterca,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat v štádiu pokusu. Polícia vyzýva svedkov udalosti i osoby, ktoré disponujú akýmikoľvek informáciami k stotožneniu páchateľa, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158 alebo zaslali informácie na e-mailovú adresu enviropolicia.nr@minv.sk.
„Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu, utrpeniu alebo usmrteniu zvieraťa je v rozpore so zákonom. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnila polícia.