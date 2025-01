Chcel ujsť policajtom: Vydával sa za niekoho iného

Žiar nad Hronom 8. januára (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinila polícia 30-ročného vodiča, ktorý chcel so svojim vozidlo ujsť policajtom, pričom má uložený zákaz viesť motorové vozidlá a potom sa vydával za niekoho iného. Banskobystrická krajská polícia o prípade informuje na sociálnej sieti.



Ako uvádza, policajná hliadka spozorovala v utorok (7. 1.) v žiarskej mestskej časti Šášovské Podhradie vozidlo, ktoré náhle zvýšilo rýchlosť, akoby sa snažilo z jej dosahu uniknúť. Policajti sa rozhodli vodiča skontrolovať. Ten im hneď po zastavení povedal, že osobné doklady si zabudol doma a pri sebe má len doklady od vozidla.



Vodiča teda lustrovali prostredníctvom operačného strediska. "Všetky osobné údaje sedeli, no ďalšou verifikáciou policajti zistili, že vodič nie je tým, za koho sa vydáva. Vtedy im predložil aj občiansky preukaz a krátko na to bol jasný aj dôvod jeho konania," priblížila polícia.



Dychová skúška bola u muža negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny, následný toxikologický skríning potvrdil pozitívne hodnoty metamfetamínu, extázy a THC. Policajti tiež zistili, že muž má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.