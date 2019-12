CHCEL ZAVRAŽDIŤ SVOJICH RODIČOV: Obvinený muž bodal kuchynským nožom

Košice 9. decembra (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu obvinil vyšetrovateľ 25-ročného muža. Mladík sa podľa polície pokúsil v sobotu (7. 12.) v jednom z rodinných domov v okrese Trebišov zavraždiť svojich rodičov.



Medzi rodičmi a synom sa ten deň v ranných hodinách strhla hádka. "Syn udrel otca do oblasti tváre, a keď poškodený muž (61) spadol na zem, niekoľkokrát ho kuchynským nožom bodol do oblasti krku, až poškodený muž ostal nehybne ležať na zemi. Potom sa s nožom obrátil na matku, a aj napriek tomu, že sa jeho útokom bránila, spôsobil jej niekoľko rezných rán v oblasti krku, ramien a rúk," informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Rodičia si po čine, našťastie, ešte sami dokázali privolať pomoc. Na miesto zakrátko dorazili policajti, ktorí im až do príchodu záchranárov poskytli predlekársku prvú pomoc. Dvojicu sa podarilo zachrániť, obaja však utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.



Podozrivého muža krátko potom muži zákona zaistili na dvore rodinného domu a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vzhľadom na závažnosť skutku, keďže 25-ročný Matúš sa mal skutku dopustiť na chránených osobách, vec na mieste prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Okrem obvinenia zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. "V prípade dokázania viny mu za tento neľudský čin hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody až na doživotie," uviedla Ivanová.