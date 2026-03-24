Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
VIDEO: CHCELA OKLAMAŤ POLICAJTOV: Mladá vodička jazdila v čase zákazu

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec.

Autor TASR
Trenčín 24. marca (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili dopravní policajti z Trenčína 24-ročnú vodičku automobilu značky Audi A4. Šoférovala v čase zákazu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec. Policajtov neoklamala, navyše zistili, že má zákaz viesť motorové vozidlá.

Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie obvinenej, rozhodoval o ňom súd.

