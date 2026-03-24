< sekcia Regióny
VIDEO: CHCELA OKLAMAŤ POLICAJTOV: Mladá vodička jazdila v čase zákazu
Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 24. marca (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili dopravní policajti z Trenčína 24-ročnú vodičku automobilu značky Audi A4. Šoférovala v čase zákazu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec. Policajtov neoklamala, navyše zistili, že má zákaz viesť motorové vozidlá.
Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie obvinenej, rozhodoval o ňom súd.
