CHCELA SKOČIŤ Z MOSTA SNP: Zachránili ju okoloidúci

Bratislava 27. apríla (TASR) - Mestská polícia v Bratislave zasahovala počas nočnej služby na Moste SNP, odkiaľ chcela skočiť mladá žena. V skoku jej zabránili okoloidúci, ktorí zároveň privolali políciu. Ženy sa následne ujali záchranári. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Okoloidúci sa ju do príchodu hliadok snažili dostať čo najďalej od zábradlia. Opatrným a citlivým prístupom policajtky sa ženu podarilo upokojiť a následne dostať do opatery záchranárov," približuje mestská polícia. Následne ju previezli do nemocnice.



Polícia v tejto súvislosti odkazuje, že ak sa niekto stane svedkom podobnej situácie, nemal by sa báť podať človeku v núdzi pomocnú ruku. Môže tak zachrániť zdravie či život. Zároveň treba kontaktovať mestskú políciu na bezplatnej linke 159, na ktorej je nepretržite k dispozícii.