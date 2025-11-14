Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CHCELI KRADNÚŤ: Zadržal ich policajt mimo služby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pristúpil k páchateľom, voči ktorým neváhal vykonať služobný zákrok a za použitia hmatov a chvatov im znemožnil z miesta skutku odísť a udalosť ihneď oznámil na čísle 158.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Dvoch mužov vo veku 30 a 41 rokov, pokúšajúcich sa ukradnúť z dodávky kuriérskej spoločnosti rôzny tovar a tržbu, zadržal na mieste policajt mimo služby. Incident sa stal v utorok (11. 11.) na Nemčíkovej ulici v Bratislave. Mužov polícia obvinila a požaduje pre nich väzobné stíhanie. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Využili zaneprázdnenosť vodiča vozidla kuriérskej spoločnosti a vo chvíli, keď sa tento nachádzal mimo motorového vozidla, jeden z obvinených na znamenia druhého vošiel do kabíny vozidla, odkiaľ sa pokúsil odcudziť rôzny tovar spolu s tržbou. Ich úniku z miesta však zabránil policajt odboru kriminálnej polície štvrtého bratislavského okresu, ktorý sa v čase osobného voľna nachádzal v blízkosti miesta skutku. Pristúpil k páchateľom, voči ktorým neváhal vykonať služobný zákrok a za použitia hmatov a chvatov im znemožnil z miesta skutku odísť a udalosť ihneď oznámil na čísle 158,“ priblížila polícia.

