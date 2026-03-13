CHCELI PREDAŤ ZBRANE: Dvaja muži čelia obvineniu
Podľa polície si mal obvinený 52-ročný Tibor D. z Bratislavy zadovážiť viacero zbraní.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Dvaja muži sa pokúsili predať viacero strelných zbraní na parkovisku obchodného centra v blízkosti Zlatých Pieskov v Bratislave. Polícia ich zadržala a následne obvinila z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa polície si mal obvinený 52-ročný Tibor D. z Bratislavy zadovážiť viacero zbraní. Medzi nimi boli dve opakovacie guľovnice či jedna jednovýstreľová guľovnica s príslušenstvom a muníciou. Tie podľa Szeiffa premiestnil spolu s obvineným 47-ročným Andrejom J. z okresu Malacky do jedného z bytov v Pezinku, kde ich bez príslušného oprávnenia prechovávali.
„Následne ich dňa 10. marca previezli na osobnom motorovom vozidle na parkovisko obchodného centra v blízkosti Zlatých Pieskov, kde mali obaja obvinení zrealizovať predaj týchto zbraní za sumu 9000 eur,“ uviedol Szeiff. Dodal, že k predaju však nedošlo, keďže mužov polícia zadržala.
Hovorca spresnil, že u oboch mužov bolo pri osobnej prehliadke nájdených viacero priesvitných vreciek s neznámou kryštalickou látkou. „Expertíznym skúmaním bolo potvrdené, že išlo o drogu metamfetamín,“ doplnil.
Poznamenal, že obaja obvinení neboli držiteľmi zbrojných preukazov. Zbrane, ktoré sa pokúsili predať, patrili do kategórie C podľa zákona o zbraniach a strelive. „Vyšetrovateľ v tejto súvislosti spracoval aj podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených mužov,“ objasnil hovorca.
