Chcú monitorovať rybovod na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce

Bratislava/Veľké Kozmálovce 10. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce odloviť a označiť minimálne 700 kusov rýb s následným monitorovaním rybovodu na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce v okrese Levice. Na obstaranie preto vyhlásilo tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 45.025 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Monitoring rybovodu na rieke Hron sa má robiť prostredníctvom telemetrie a vyhodnotenia kvantitatívnej funkčnosti rybovodu. "Úspešný uchádzač vykoná monitoring rybovodu vodnej stavby Veľké Kozmálovce odborne spôsobilou osobou - ichtyológom, ktorá je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb a je držiteľom certifikátu preukazujúcim odbornú spôsobilosť pre značenie rýb PIT značkami (metóda čipovania, pozn. TASR)," uviedli vodohospodári.



Ichtyologický monitoring migračnej priechodnosti rybovodu sa má konať v tomto roku aj nasledujúcich dvoch rokoch. V roku 2025 sa má odloviť 700 kusov rýb, ktoré budú zastúpené minimálne desiatimi druhmi v minimálnom počte päť kusov rýb na jeden druh. Očipovať sa majú ešte pred jarnou migráciou. "V prípade, ak sa počas roka 2025 nepodarí odloviť a označiť vykonávateľovi špecifikovaný počet cieľových druhov rýb, vykonávateľ odloví a označí v nasledujúcom roku 2026 chýbajúce množstvo rýb, a to pred jarnou migráciou," priblížil SVP. Dodal, že z monitoringu migračnej priechodnosti rybovodu sa má do konca januára 2026 vypracovať čiastková správa.