Kraj chce rekonštrukciu bojnickej nemocnice za 12,4 milióna eur

Bojnice 13. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje ďalšiu rekonštrukciu Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zabezpečiť chce zníženie energetickej náročnosti vybraných pavilónov za viac ako 12,4 milióna eur. Zámer predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Kraj má záujem zabezpečiť rekonštrukciu vstupného pavilónu, monobloku, psychiatrického pavilónu, kotolne, ako i inštaláciu fotovoltického systému. „Cieľom rekonštrukcie je modernizácia nemocničnej infraštruktúry, zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu horná Nitra,“ skonštatoval TSK v zámere.



Opísal, že vstupný pavilón v súčasnosti nespĺňa požiadavky na moderné ambulantné a administratívne priestory, pričom zmenou sa zlepší orientácia pacientov, bezpečnosť pohybu osôb a celkový štandard vstupnej časti nemocnice. „Monoblok ako hlavná nemocničná budova vykazuje technické nedostatky v oblasti elektroinštalácií, vzduchotechniky, okien a povrchov. Psychiatrický pavilón je v nevyhovujúcom stave z hľadiska bezpečnosti, akustiky a možností terapeutickej práce,“ priblížil TSK.



Zásadným krokom k zvýšeniu energetickej hospodárnosti areálu je podľa neho modernizácia kotolne, ktorá v súčasnosti nevyhovuje súčasným štandardom a spôsobuje vysokú energetickú náročnosť. „Výmenou technológie sa znížia emisie, prevádzkové náklady a zvýši sa spoľahlivosť dodávky tepla. Doplnením systému o fotovoltické panely nemocnica získa obnoviteľný zdroj energie, ktorý zníži jej závislosť od externých dodávateľov elektriny a prispeje k znižovaniu uhlíkovej stopy,“ ozrejmil.



Zámer by mal priniesť úsporu energií v rekonštruovaných budovách v priemere o viac ako polovicu. Budovy budú zaradené do energetickej triedy B.



Vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková pred časom ozrejmila, že investícia je projektom z Fondu na spravodlivú transformáciu, v rámci ktorého bola na základe dohody medzi TSK a samosprávami na dotknutom území vopred rozdelená alokácia a v zmysle tejto dohody je TSK oprávnený žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške päť miliónov eur. Celkové náklady na rekonštrukciu podľa Lamačkovej dosahujú 12.411.750,33 eura. Výdavky nad rámec NFP z vlastných zdrojov kraja sú tak vo výške 6.529.397,39 eura. „Podľa informácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa pracuje na tom, aby mohla byť výška oprávnených výdavkov navýšená prostredníctvom navýšenia alokácie výzvy,“ doplnila pred časom.



Podanie žiadosti odobrilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní koncom marca. TSK by mal projekt zrealizovať do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.