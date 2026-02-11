< sekcia Regióny
Chcú zabezpečiť rekonštrukciu cesty vo Veľkých Uherciach
Autor TASR
Veľké Uherce 11. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce dokončiť modernizáciu cesty II/511 od Veľkých Uheriec (okres Partizánske) po Skýcov (okres Zlaté Moravce) rekonštrukciou jej posledného úseku. Na modernizáciu cestného telesa za predbežne viac ako 5,8 milióna eur žiada financie z fondov Európskej únie. Zabezpečenie realizácie projektu schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní koncom januára.
Krajská samospráva chce zrekonštruovať druhú časť úseku cesty, modernizáciu prvej, tretej a štvrtej už zabezpečila v minulom období, spresnil podpredseda TSK Jozef Božik. „Keďže sa nám podarilo získať prostriedky z Európskej únie, na realizáciu tohto projektu je viazaných viac ako päť miliónov eur. TSK sa bude podieľať na financovaní vo výške osem percent z celkovej sumy,“ doplnil. Rekonštrukciu bude kraj financovať zo zdrojov tzv. integrovaných územných investícií.
Stavba zahŕňa výmenu celej konštrukcie vozovky, vybudovanie a rekonštrukciu odvodnenia cestného telesa, vybudovanie nových priepustov, migračných objektov pre živočíchov, oporných múrov, modernizáciu a doplnenie bezpečnostných vodiacich a záchytných zariadení, návrh dopravného značenia v celej trase na základe nových a aktualizovaných technických predpisov, vzorových listov, vyhlášok a noriem. „Účelom navrhovanej stavby je aj úprava nespevnenej jednopruhovej lesnej cesty z dôvodu zabezpečenia spojenia obce Veľké Uherce a chatovej oblasti pri vodnej nádrži Veľké Uherce počas doby rekonštrukcie úseku cesty II/511,“ doplnil kraj v materiáli. V rámci projektu navrhol i úpravu výškového vedenia cesty a odvedenie dažďovej vody z existujúceho priepustu, ktorý vyteká na súkromný pozemok.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 5.827.867,67 eura, nenávratný finančný príspevok žiada kraj vo výške 5.361.638,26 eura. Na financovaní sa bude podieľať sumou 466.229,41 eura.
TSK plánuje investovať tento rok zdroje i do ďalších úsekov ciest v okrese Partizánske. „Ide o rekonštrukciu cesty medzi Ješkovou Vsou a hranicou Nitrianskeho samosprávneho kraja - katastrom obce Skýcov, ako i dokončenie rekonštrukcie cesty medzi Chynoranmi a Bošanmi,“ avizoval Božik.
