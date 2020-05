Chemes Humenné tvrdí, že firma Nexis Fibers sa nechce dohodnúť

Humenné 8. mája (TASR) – Spoločnosť Chemes Humenné tvrdí, že výrobca priemyselných vláken Nexis Fibers, sídliaci v priemyselnom parku tohto výrobcu energií, sa nikdy nechcel a ani nechce dohodnúť. Označila ho za dlhodobého neplatiča. Chemes to uviedol v reakcii na plánované opätovné prerušenie dodávky energetických médií pre Nexis. Ten zas uvádza, že si plní všetky povinnosti, obrátil sa aj na predsedu vlády Igora Matoviča a ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽaNO).



„V snahe čo najviac pomôcť 400 zamestnancom Nexisu Fibers urobil Chemes voči svojmu dlhodobému neplatičovi ďalšie ústupky. Zahrnul do nich aj návrhy ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), s ktorým sa tento týždeň stretli zástupcovia Chemesu,“ uviedla firma s tým, že akceptovala ceny, ktoré navrhoval samotný Nexis a ponúkla jej generálne vysporiadanie. Podľa nej výrobca vláken tento návrh odmietol. Ďalej tvrdí, že musí myslieť aj na 1400 ľudí, ktorí pracujú v ďalších spoločnostiach v priemyselnom parku, ktoré riadne platia za dodávky. „Preto nemôžeme trpieť svojvôľu Nexisu donekonečna,“ uviedlo vo svojom stanovisku vedenie spoločnosti Chemes.



Výkonný riaditeľ vláknarskej firmy Ján Kučeravý vo štvrtok (7. 5.) uviedol, že o odstavení energetických médií, ku ktorému by malo dôjsť v noci z 9. na 10. mája, ich Chemes informoval listom. Kým Chemes tvrdí, že jej za energie riadne neplatí, Nexis má za to, že ceny, ktoré jej výrobca energií účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom svojich veriteľov požiadal. Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva i z uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla 2020 o neodkladnom opatrení.



Majiteľ humenskej firmy Nexis Fibers Ivo Bezloja vo štvrtok otvoreným listom požiadal o pomoc premiéra aj ministra vnútra. Chemes podľa neho koná v rozpore s vykonateľným súdnym rozhodnutím či zmluvnými záväzkami, pričom ohrozuje stovky pracovných miest. V liste uvádza, že firme hrozí reálny zánik. Pripomína, že od dodávok energií zo strany Chemesu je ich spoločnosť závislá.



Predchádzajúca odstávka energií viedla k ohláseniu hromadného prepúšťania takmer 400 zamestnancov zo strany výrobcu priemyselných vláken. Chemes 30. apríla dodávku energií opäť obnovil.