Chemes začal vyrábať teplo zo zemného plynu

Humenné 25. februára (TASR) - Uhlie a vykurovacie oleje prestali byť prioritnými palivami využívanými spoločnosťou Chemes v Humennom pri výrobe tepla a elektrickej energie. Od začiatku roka začal výrobca energií na tento účel využívať zemný plyn. Ako TASR informovala spoločnosť, do modernizácie technológie, ktorá má prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy a tiež ceny za teplo, investovala takmer štyri milióny eur.



"Od začiatku tohto roka technológie začali prvýkrát počas vykurovacej sezóny vyrábať teplo bez pomoci uhlia. Uhlie je už v Chemese doplnkovým palivom slúžiacim na vykrytie špičkových spotrieb plynu a ako záloha pre prípad porúch plynových kotlov vrátane rozvodných systémov teplárne," uviedlo komunikačné oddelenie spoločnosti s tým, že rozhodnutie nasadiť pri výrobe tepla nové nízkoemisné plynové horáky a rekonštruovať výmenníkové sekcie dvoch plynových kotlov prijalo vedenie Chemesu ešte v novembri 2019, realizačný proces však spomalila aj pandémia nového koronavírusu.



"Predpokladáme, že vďaka investíciám do energetickej efektívnosti, ako je rekonštrukcia kotlov, dôjde k zníženiu emisií CO2," doplnil predseda predstavenstva spoločnosti Vladimír Kokuľa s tým, že Humenčania by modernizáciu mali pocítiť nielen na čistejšom ovzduší, ale i na znížení ceny tepla v meste. "Vďaka novým technológiám budeme musieť menej platiť za opravy, ako aj za emisné povolenky. To všetko znižuje fixné aj variabilné náklady, ktoré sa premietajú do ceny tepla," ozrejmil.



Podľa komunikačného oddelenia spoločnosti má tiež Chemes v pláne zvyšovať účinnosť teplárne a investovať do využitia obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby tepla a elektriny. Energetická spoločnosť zásobuje teplom prevažnú väčšinu humenských domácností, energiami niekoľko firiem sídliacich v priemyselnom parku, ktorého je Chemes zároveň majiteľom.