Chemlonský internát rekonštruujú, práce potrvajú do polovice septembra
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Betpres a na realizáciu diela má 190 dní.
Autor TASR
Humenné 15. marca (TASR) - Tento týždeň sa začala rekonštrukcia tzv. Chemlonského internátu v Humennom. Budova takmer v centre mesta kedysi slúžila ako jedna z ubytovní pre zamestnancov národného podniku. Marián Škuba z tlačového referátu mesta informoval, že obnova potrvá zhruba do polovice septembra. Celková cena diela je pritom takmer 1,57 milióna eur.
„Internát bol postavený v roku 1968. Takmer 500-lôžková bytovka sa do majetku mesta zaradila až v roku 1994 a odvtedy sa z nej postupom času stávala polyfunkčná budova, akú ju dlho poznáme. História sa prepíše tento rok, kedy má dostať stavba nový vzhľad. Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy,“ uviedol Škuba. Polyfunkčná budova bola vytvorená na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov. Tie na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. To znamená, že popri nebytových priestoroch od prízemia až po štvrté poschodie je tam zvýraznená aj funkcia bývania formou nájomných bytov na piatom až ôsmom poschodí.
„Priestory pre podnikateľskú činnosť zaberajú v budove viac ako 20 percent podlahovej plochy. A práve úroveň komerčného využitia verejnej budovy je stanovená ako maximálna možná hranica, ktorou by sa spĺňala podmienka pre čerpanie dotácií z výziev na európske financie,“ objasnil Škuba s tým, že samospráva tak nemohla získať grantové prostriedky na tento objekt. V časoch konsolidácie zároveň na to nebol priestor ani v mestskom rozpočte. Riešením bol predaj prebytočného majetku a mesto tak vo verejnej súťaži predalo budovy na Lesnej ulici, na Námestí slobody aj archív na Štúrovej ulici, a to celkovo za 1,27 milióna eur.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Betpres a na realizáciu diela má 190 dní. „Stavebné úpravy pozostávajú z obnovy vonkajšieho plášťa vrátane zateplenia budovy, výmeny okien, vstupných a balkónových dverí a výmeny elektroinštalácie v spoločných priestoroch. Tvoria ich tiež klampiarske rekonštrukcie, modernizácia výťahov, výmena podláh v spoločných priestoroch, chodby, schodisko, maľby spoločných priestorov a bleskozvod,“ priblížil Škuba. Práce sa pritom začali od najvyššieho poschodia. O ich postupe bude mesto nájomcov vopred informovať.
