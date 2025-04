Chinaski pripravili v Košiciach parádny hudobný večer

Košice 12. apríla (TASR) – Úspešná česká skupina Chinaski oslavuje 30 rokov od vydania debutového albumu Chinaski. Oslavuje ich spolu s fanúšikmi na koncertoch doma aj na Slovensku a v rámci osláv pridala v závere minulého roka aj nový album s jednoduchým názvom 30. V rámci koncertnej šnúry, ktorú nazvali „Chinaski 30 let, slovenské turné“ pripravili v apríli osem koncertov v kraji pod Tatrami a začali 3. apríla v Banskej Bystrici. Jednou zo zastávok boli aj Košice, kde sa kapela predstavila v piatok večer (11. apríla).



Líder skupiny, spevák, skladateľ a gitarista Michal Malátný na začiatku povedal, že tento koncert bude prehliadkou toho, čo kapela za 30 rokov vytvorila. Začali hitom Potkal jsem tě po letech z albumu Není nám do pláče, vydaného v roku 2017, po ňom nasledoval ďalší hit Každý ráno z albumu Rockfield (2014) a tiež pesnička Stejně jako já z albumu Dlouhej kouř (1997).



Pokračovali známymi skladbami Mám chuť zlobit, Láska a data, Dvě srdce vejpůl, Měl bych si boty zout, Stížnost, najnovším singlom Slyším tvoje kroky, Rádio Bubeneč, Kytarista, Moc toho nevím, Báseň, Drobná paralela, Láska a hvězdy, Venku je na nule a Vakuum. Vo finále koncertu zazneli hity ako Kapradí, Tabáček, po nich Zadarmo, Dlouhej Kouř, 1970 a Víno.



Skvelá nálada panovala po celý čas v hľadisku aj na pódiu, kapela si jednoducho košický Kulturpark svojimi hitmi privlastnila. Podľa slov skupiny boli ľudia „báječní“, vyslúžili si dlhý prídavok a v ňom až šesť skladieb Smůla, Vrchlabí, Klára, Dobrák od kosti, Punčocháče a 1. signální.



"Hrali sme predvčerom v Bratislave a hovoril som si, že to bolo fantastické. Ale dnes to bolo ešte lepšie. Tí ľudia boli báječní, už sme ten program naskúšali a dnes sme ho dali s chuťou, dnes to bol fakt zážitok. Musím povedať, že mám za sebou viac ako 2000 koncertov, ale málokrát som sa cítil lepšie ako dnes," povedal po koncerte pre TASR líder Michal Malátný.



Diváci si viaceré pesničky spievali spolu s kapelou. "Je to milé prekvapenie, je poznať, že tu chodíme už pár rokov a prídu ľudia, ktorí majú radi naše veci, poznajú ich. Tak napríklad aj pieseň Smůla, o ktorej si myslím, že to nie je žiaden rádiový hit, tak to ľudia spievali s nami a bol to krásny pocit, boli sme tu šťastní," dodal Malátný.



Od januára 2018 je členom skupiny aj Košičan, basgitarista Tomi Okres. V piatok večer bol teda jediným z kapely, ktorý hral doma. „Stále, keď hráme v Košiciach, mám takú malú nervozitu, to priznávam, je to taká zodpovednosť. Ale vypálilo to výborne, v tejto zostave sme tu hrali tretíkrát, určite to bol najlepší koncert, najviac ľudí tu bolo, takže som veľmi rád," doplnil Tomi Okres.