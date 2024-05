Žiar nad Hronom 10. mája (TASR) - Chirurgická ambulancia nemocnice v Žiari nad Hronom sa sťahuje do nových priestorov. Od pondelka (13. 5.) ju pacienti nájdu v budove polikliniky na štvrtom poschodí v pravej časti ambulantných priestorov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, špecialistka marketingu a PR spoločnosti Agel SK, pod ktorú žiarska nemocnica patrí.



Chirurgická ambulancia žiarskej nemocnice poskytuje pacientom základnú starostlivosť s akútnymi a chronickými chirurgickými ochoreniami. Pracuje ako príjmová ambulancia všeobecnej chirurgie a manažuje príjmy a vyšetrenia pred prijatím na plánovaný operačný výkon.



"Zabezpečuje aj konziliárnu činnosť, ošetrenie pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií vyžadujúcich chirurgické ošetrenie. Vykonáva malé ambulantné chirurgické výkony v miestnom znecitlivení a podieľa sa na diagnostike chirurgicky liečiteľných ochorení," doplnila Ševčíková.



Presťahovaná ambulancia má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu pomocou výťahu. Ordinačné hodiny ambulancie ostávajú nezmenené, a to každý pracovný deň od 7.00 do 15.30 h.