Chirurgické oddelenie levočskej nemocnice sa bude sťahovať

Levoča 29. júla (TASR) - Nemocnica Agel Levoča pripravuje sťahovanie chirurgického oddelenia do nových priestorov. Od 4. do 13. augusta bude v nemocnici pozastavený príjem hospitalizovaných pacientov a hospitalizácie budú presunuté do partnerských nemocníc. Sťahuje sa aj traumatologická ambulancia do priestorov budovy urgentného príjmu, nedôjde však k žiadnemu obmedzeniu a výpadku ambulantnej starostlivosti. Po odsúhlasení hygienikmi bude v blízkej dobe spustená do prevádzky aj operačná sála na urgentnom príjme. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Nový pavilón chirurgických odborov vznikol rekonštrukciou priestorov bývalého urologického oddelenia. "Po spustení do prevádzky novootvoreného pavilónu budú hospitalizovaní pacienti všeobecnej a úrazovej chirurgie, a taktiež pacienti jednodňovej zdravotnej starostlivosti z odboru urológie, traumatológie a ortopédie," uviedol riaditeľ levočskej nemocnice František Lešundák.



Počas sťahovania bude činnosť chirurgickej ambulancie v pracovnej dobe naďalej zabezpečená v budove urgentného príjmu. V čase ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) bude zabezpečená v pôvodných priestoroch doterajšej chirurgie len pre ambulantných pacientov. Príjem pacientov na hospitalizáciu bude od 4. augusta pozastavený.



Traumatologická ambulancia sa od 2. augusta sťahuje do priestorov budovy urgentného príjmu, kde je už v prevádzke chirurgická aj ortopedická ambulancia. Fungujúce ambulancie doplní aj nová operačná sála na urgentnom príjme, ktorá je vybavená prístrojovou technikou na potreby traumatologických a ortopedických operácií.