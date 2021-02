Chirurgický tím z bojnickej NsP operoval pacientku so zhubným nádorom

Bojnice 13. februára (TASR) - Chirurgický tím z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zoperoval pacientku so zhubným nádorom hornej časti konečníka mini invazívnou metódou bez potreby otvárania brušnej dutiny. Podobné operácie vykonávajú operatéri v špecializovaných klinikách. Informoval o tom námestník riaditeľa pre ekonomicko-technický úsek NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Jozef Stopka.



Operačný zákrok vykonali chirurgovia pod vedením primára chirurgického oddelenia nemocnice Romana Velického. Výsledkom úspešnej operácie bolo podľa Stopku posunutie limitu mini invazivity, bez nutnosti otvárania dutiny brušnej, čo malo za následok minimalizáciu pooperačnej bolesti a s tým úzko spojenú skoršiu rehabilitáciu, realimentáciu, obnovenie črevnej funkcie, skorší návrat do bežného života, elimináciu ranovej infekcie a v neposlednom rade aj kozmetický dosah.



"Samotná operácia trvala 147 minút, čo je čas úplne bežný pri danom type operácie a operatérmi zvolený spôsob nepredĺžil bežné časy dosiahnuté aj pri inom spôsobe operovania. Krvné straty boli minimálne a pacientka bola na piaty pooperačný deň prepustená domov bez akýchkoľvek ťažkostí," dodal Stopka.