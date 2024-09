Chľaba zostáva bez prístupovej cesty, pomáha armáda i hasiči

Chľaba 20. septembra (TASR) - Obec Chľaba v okrese Nové Zámky zostáva bez prístupovej cesty do obce. Cestu tretej triedy zaliala rieka Dunaj, ktorá najvyššiu hladinu dosiahla v piatok popoludní. Dopravné spojenie medzi Chľabou a Štúrovom zabezpečujú vybrané medzinárodné vlaky, informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).



Prístupová cesta do Chľaby je zatvorená od stredy (18. 9.). V obci a v neďalekom Kováčove sú aj zariadenia sociálnych služieb, v ktorých je približne 270 klientov. Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec ubezpečil, že všetci sú v bezpečí. Ich klientom i obyvateľom obce pomáhajú dobrovoľní hasiči i armáda.



Stúpajúca hladina Dunaja vzdula aj rieku Ipeľ, ktorá taktiež obmýva časť obce. Od utorka (17. 9.) je zatvorený most ponad tento tok z maďarskej strany.



V okresoch Komárno a Nové Zámky - juh platí naďalej výstraha tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa, potvrdil NSK.