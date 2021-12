Chladiacich zariadení pre mŕtvych je v súčasnosti vo Zvolene dostatok

Zvolen 31. decembra (TASR) – Počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu kapacity chladiacich zariadení pre mŕtve telá vo Zvolene nestačili, v súčasnosti však podobný problém v meste nevznikol. Pre TASR to potvrdil zvolenský hovorca Martin Svatuška s tým, že v minulosti samospráva pre nedostatok chladničiek kupovala ďalšie.



Podľa neho kapacita všetkých piatich cintorínov v správe mesta Zvolen v súčasnosti pre pochovávanie ľudí stačí. Najväčšie zvolenské cintoríny sú na sídlisku Zlatý potok a v Môťovej, menšie vo vzdialenejších mestských častiach Lukové, Zolná a Kráľová. „Len nedávno bolo dokončených takmer 140 miest pre urny v Môťovej, na budúci rok ich pribudne takmer 450 na Zlatom potoku,“ spomenul s tým, že tento najväčší zvolenský cintorín je pripravený aj na ďalšie rozšírenie. „Môže na ňom vzniknúť 2500 nových miest,“ poznamenal hovorca. Doplnil, že ďalšou možnosťou pre pozostalých je aj položenie urny do vybudovanej steny, voľných je 40 miest.



Pred štyrmi rokmi v priestoroch cintorína na Zlatom potoku vznikol aj prvý slovenský prírodný cintorín. Doteraz v ňom umiestňovali popol zosnulých do kvetinových záhonov, ku koreňom stromov priamo alebo v rozložiteľných urnách. Po novom však bude možné pochovávať celé telá v rozložiteľných rakvách.



„Pandémia nového koronavírusu spôsobuje obete na životoch, čo sa pochopiteľne prejavuje aj zvýšeným počtom pohrebov. Tie počas jednotlivých vĺn ochorenia stúpajú približne o tretinu,“ podotkol Svatuška. Pri príprave pohrebu obvykle pozostalí využívajú služby niektorej zo súkromných spoločností v meste. Samospráva prenajíma smútočnú sálu i hrobové miesta. Na základe protipandemických opatrení, ktoré prijala slovenská vláda, sa môže zúčastňovať pohrebov v interiéri obmedzený počet pozostalých, pre vonkajšie priestory tieto obmedzenia neplatia. „Doteraz sme nezaznamenali žiadny problém v súvislosti s organizáciou pohrebov,“ ukončil.