Chlapca na bicykli zrazil v Michaľanoch vlak, má ťažké zranenia

Michaľany 10. septembra (TASR) - Ťažké zranenia utrpel 12-ročný chlapec na bicykli, ktorého vo štvrtok (9. 9.) krátko po 18.00 h zachytil osobný vlak na železničnom priecestí v Michaľanoch (okr. Trebišov). Chlapec vošiel na zabezpečené železničné priecestie napriek tomu, že boli spustené závory a svietilo prerušované červené svetlo zariadenia. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Žiaľ, rušňovodič aj napriek snahe už zrážke zabrániť nedokázal a rušeň narazil do chlapca na bicykli. Chlapca si do svojej starostlivosti prevzali leteckí záchranári a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia s dobou liečenia minimálne osem týždňov," uviedla hovorkyňa.



Dychovou skúškou nebola u rušňovodiča vlaku, ktorý smeroval od Košíc do Čiernej nad Tisou, potvrdená prítomnosť alkoholu. Doprava v danom úseku bola takmer na dve hodiny prerušená.



"Po zadokumentovaní tejto udalosti polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia jej účastníkov je aj naďalej predmetom ďalšieho vyšetrovania," doplnila Ivanová.