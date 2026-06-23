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Chlapca v Bratislave ZASIAHOL PRÚD: Ťažkým zraneniam podľahol
Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením.
Autor TASR
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Bratislava 23. júna (TASR) - Štrnásťročného chlapca, ktorého vo štvrtok 18. júna v Bratislave po vylezení na elektrický stožiar zasiahol elektrický prúd, sa napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.
„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť,“ uviedla pre TASR.
Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.
„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť,“ uviedla pre TASR.
Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.