Chlapec, ktorého v Petržalke zrazila električka, zraneniam podľahol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Chlapec, ktorého v pondelok (20. 4.) ráno v bratislavskej Petržalke zrazila električka, zraneniam podľahol. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Záchranári v pondelok ráno previezli 16-ročného chodca po zrážke s električkou s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty.

Polícia v tejto súvislosti chodcom pripomenula, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov. Rovnako zdôraznila, že električka má oproti auta dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky.
