Chlapec obvinený z požiaru v košickej nemocnici zostáva vo väzbe

Košice 26. marca (TASR) - Obvinený v prípade nedávneho požiaru v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) ostáva vo väzbe. Krajský súd v Košiciach v pondelok (25. 3.) zamietol sťažnosť mladistvého Jaroslava H. voči rozhodnutiu o jeho vzatí do väzby z 10. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa tohto súdu Anna Pančurová.



Polícia obvinila Jaroslava H. z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. V prípade dokázania viny v takomto prípade hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov, mladistvému sa trest znižuje na polovicu.



Sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice 10. marca vzala obvineného do tzv. útekovej a preventívnej väzby. Jaroslav H. podal proti vtedajšiemu rozhodnutiu sťažnosť.



Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol 7. marca zhruba hodinu po polnoci na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí objektu na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali stovky ľudí. Podľa hasičov sa v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur. Polícia zadržala chlapca podozrivého zo spôsobenia požiaru v ten deň ráno.