< sekcia Regióny
Chlapec pri sánkovaní narazil do stromu, pomáhali mu aj záchranári
Mladíkovi išli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry.
Autor TASR
Vysoké Tatry 30. novembra (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu dopoludnia pomáhali 17-ročnému chlapcovi, ktorý pri sánkovaní z Hrebienka vo Vysokých Tatrách narazil do stromu. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Mladíkovi išli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. „Po príchode na miesto sánkara vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla HZS transportovali do Starého Smokovca,“ uvádza horská služba s tým, že následne ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
Mladíkovi išli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. „Po príchode na miesto sánkara vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla HZS transportovali do Starého Smokovca,“ uvádza horská služba s tým, že následne ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.