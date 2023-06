V Chlebniciach zrekonštruovali knižnicu

Chlebnice 12. júna (TASR) - Oravská obec Chlebnice dala vynoviť budovu tamojšej knižnice, ktorú postavili v 30. rokoch 20. storočia. Z výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava na projekt získali takmer 27.000 eur. Vymenili krov, strešnú krytinu i schody. TASR o tom informoval manažér MAS Orava Ondrej Šeliga.



Knižnica má 3000 kníh a funguje od roku 2016. Knihovníčka Katarína Kožáková priblížila, že do knižnice chodia hlavne deti a mládež, cestu ku knihám si však našli aj dospelí. Aj preto nakupujú literatúru pre všetky vekové kategórie. Podkrovné priestory knižnice by sa do budúcna mali premeniť na otvorený priestor, ktorý by poslúžil na tvorivé dielne, besedy s autormi, minikino či prednášky.



Cieľom obecnej knižnice je podľa Kožákovej snaha vybudovať komunitný priestor pre obyvateľov, ktorí sa snažia podporiť vzdelávanie v obci, zvýšiť čitateľskú gramotnosť, priviesť deti aj starších naspäť ku knihám.



"Predovšetkým deti majú priestor byť v kontakte s literatúrou a cez menšie knižnice sa vedia stretnúť so spisovateľmi, svojimi vzormi do budúcnosti a určite to formuje aj týchto mladých ľudí v oblasti kultúry a vzdelávania," dodala Kožáková.