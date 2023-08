Chlebovec: Zmeny posilňujú vyťažené linky a zlepšujú spojenie s mestom

Bratislava 5. augusta (TASR) - V mestských častiach Ružinov, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač dochádza od soboty k lokálnym zmenám v trasovaní a cestovných poriadkoch niektorých liniek bratislavskej MHD. Linky, ktoré využíva veľký počet cestujúcich, sú posilnené, trasy s nízkou vyťaženosťou sú upravené, prípadne nahradené novými spojmi. Podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) získavajú mestské časti garanciu nosných liniek, ktorých vysoká frekvencia spojov poskytuje komfortné spojenie s centrom mesta.



Hovorca DPB Martin Chlebovec spresňuje, že cestujúci z Ružinova získavajú lepšie intervaly najvyužívanejších liniek 61, 63 a 96. Nákupná zóna na Ivanskej ceste a Galvaniho ulica je podľa neho kvalitnejšie dopravne obslúžená a linka 61 po novom prepája Trnávku s hlavnou stanicou.



Západná časť Bratislavy, lokality mestských častí Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač sú rýchlejšie a častejšie navzájom poprepájané a spojené s rozvíjajúcou sa zónou Bory. Prostredníctvom novej trasy a posilnenému intervalu linky 30 je zabezpečené aj spojenie s novou nemocnicou.



Častejšie premáva aj linka 37. V úseku Most SNP - Vrančovičova nahrádza doterajšiu trasu linky 30, v úseku Krematórium - Záhorská Bystrica zase linku 36. Sídlisko Strmé Vŕšky je častejšie obsluhované linkou 36 so zmenenou trasou.



Zmeny všetkých dotknutých liniek MHD sú dostupné s odporúčaniami optimálnych spojení na webstránke DPB - www.dpb.sk. Do 11. augusta sú na významných zastávkach a prestupných uzloch menených liniek aj informátori, ktorí sú nápomocní pri vysvetľovaní nových trás či cestovných poriadkov a cestujúcim poskytujú rady a tipy.