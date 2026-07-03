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ARCHEOLOGICKÝ UNIKÁT: V Bratislave vystavili 1500 rokov starý chlieb
Mini výstavu sprístupňuje múzeum pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Na nádvorí Starej radnice v Bratislave si môže verejnosť pozrieť archeologický unikát - zuhoľnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Zuhoľnatený chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je do konca septembra. TASR o tom informovali z Múzea mesta Bratislavy (MMB).
„Hrad Devín si často spájame s veľkými dejinami či so strategickou polohou nad sútokom Dunaja a Moravy. Tento nález však ukazuje inú, veľmi ľudskú rovinu minulosti. Hovorí o každodennom živote, príprave jedla a pretrvávajúcich rímskych tradíciách na našom barbarskom území,“ skonštatovala archeologička MMB Jana Mellnerová Šuteková.
Mini výstavu sprístupňuje múzeum pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu. Archeológovia ho objavili v septembri 1986 počas výskumu na dolnom hrade. Ležal vo vrstve, ktorú vytvorili zvyšky pôvodnej hlinenej chlebovej pece, medzi zuhoľnateným obilím. Patrí medzi najvzácnejšie archeologické zbierkové predmety múzea.
Okrúhly peceň s priemerom 23 centimetrov bol upečený z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy po formovaní prstami. Pochádza z posledných desaťročí 4. storočia až prvej tretiny 5. storočia n. l. a považuje sa za najstarší takto zachovaný nález chleba z kysnutého cesta na Slovensku.
Mini výstavu na nádvorí Starej radnice dopĺňa banerová výstava priamo na hrade Devín. Záujemcovia sa tam dozvedia viac o okolnostiach jeho objavu a výsledkoch vtedajšieho vedeckého výskumu, o datovaní aj širších súvislostiach. Okrem toho zistia, akú úlohu zohrávali obilné jedlá v minulosti, ako sa pripravovali kvasené pokrmy a prečo bol chlieb dôležitou súčasťou jedálnička dávnych spoločenstiev.
Začiatkom jesene pripravuje MMB k mini výstave aj sprievodný program na hrade Devín.
„Hrad Devín si často spájame s veľkými dejinami či so strategickou polohou nad sútokom Dunaja a Moravy. Tento nález však ukazuje inú, veľmi ľudskú rovinu minulosti. Hovorí o každodennom živote, príprave jedla a pretrvávajúcich rímskych tradíciách na našom barbarskom území,“ skonštatovala archeologička MMB Jana Mellnerová Šuteková.
Mini výstavu sprístupňuje múzeum pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu. Archeológovia ho objavili v septembri 1986 počas výskumu na dolnom hrade. Ležal vo vrstve, ktorú vytvorili zvyšky pôvodnej hlinenej chlebovej pece, medzi zuhoľnateným obilím. Patrí medzi najvzácnejšie archeologické zbierkové predmety múzea.
Okrúhly peceň s priemerom 23 centimetrov bol upečený z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy po formovaní prstami. Pochádza z posledných desaťročí 4. storočia až prvej tretiny 5. storočia n. l. a považuje sa za najstarší takto zachovaný nález chleba z kysnutého cesta na Slovensku.
Mini výstavu na nádvorí Starej radnice dopĺňa banerová výstava priamo na hrade Devín. Záujemcovia sa tam dozvedia viac o okolnostiach jeho objavu a výsledkoch vtedajšieho vedeckého výskumu, o datovaní aj širších súvislostiach. Okrem toho zistia, akú úlohu zohrávali obilné jedlá v minulosti, ako sa pripravovali kvasené pokrmy a prečo bol chlieb dôležitou súčasťou jedálnička dávnych spoločenstiev.
Začiatkom jesene pripravuje MMB k mini výstave aj sprievodný program na hrade Devín.