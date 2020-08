O letnú školu v Chmeľnici bol veľký záujem

Chmeľnica 26. augusta (TASR) – Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten v obci Chmeľnica v okrese Stará Ľubovňa organizovala v auguste letnú školu v trvaní dvoch týždňov. Z tridsiatich žiakov školy ju absolvovalo až 27 detí. Pre TASR to uviedla riaditeľka školy Ľudmila Klimková.



Ako ďalej priblížila, letná škola bola rozdelená na dva turnusy. Prvý týždeň od 10. do 14. augusta si žiaci z prvého až štvrtého ročníka hravým spôsobom opakovali vlastivedu, prírodovedu a zároveň spoznávali svoje okolie. V nasledujúcom týždni od 17. do 21. augusta sa venovali jazykom, keďže škola je orientovaná na nemecký jazyk. Riaditeľka doplnila, že k tomu pridali aj didaktické a pohybové hry v prírode.



Škola sa momentálne pripravuje na nový školský rok, ktorý začína 2. septembra. „My sme taká menšia škola s tridsiatimi deťmi na prvom stupni, pričom v každej triede je 8 až 10 žiakov, takže nemáme až také obavy z rozšírenia nového koronavírusu. V škole však máme prichystané dezinfekcie a rúška. Žiaci prvého stupňa nemusia mať rúška, ale ak na tom budú trvať ich zákonní zástupcovia, tak im poskytneme,“ dodala Klimková.



Cieľom letných škôl bolo pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500 000 eur, pričom podporil 244 projektov. Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten v Chmeľnici získala podporu vo výške 2600 eur.