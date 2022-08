Chmelová: Najväčšou výzvou jesenných volieb budú volebné miestnosti

Bratislava 15. augusta (TASR) - Najväčšou výzvou jesenných spojených volieb budú volebné miestnosti, v ktorých sa budú stretávať hlasujúci v oboch voľbách. Myslí si to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Členovia komisií budú musieť usmerňovať voličov tak, aby sa nepomýlili.



Chmelová pripomenula, že prvýkrát v histórii Slovenska sa budú konať dvoje voľby v jeden deň. "Najväčšia výzva je volebná miestnosť, pretože vo volebnej miestnosti sa budú stretávať voliči pre voľby do orgánov samosprávnych krajov aj voliči do komunálnych volieb, kde sa príslušná okrsková volebná komisia bude musieť s touto skutočnosťou vyrovnať, a to spôsobom, že bude musieť usmerňovať voliča, aby sa nepomýlil pri upravovaní hlasovacieho lístka, ako aj pri jeho vkladaní do hlasovacej schránky," skonštatovala pre TASR.



Ďalšia výzva pre okrskovú komisiu bude podľa Chmelovej spočívať v tom, že po uzatvorení volebných miestností bude sčítavať za sebou dvoje výsledky volieb, čo označila za náročné.



Voliči budú mať hlasovanie v jesenných voľbách odlíšené farebne. Na hlasovanie za poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a starostu, respektíve primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.



Spojené voľby sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.