Trenčianska nemocnica: Chod kardiológie bol a je plne zabezpečený

Bratislava/Trenčín 17. septembra (TASR) - Chod kardiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín bol a je plne zabezpečený. K utorku je na oddelení osem kardiológov, na rozpis služieb má 13 lekárov. V reakcii na utorkovú výzvu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na odvolanie riaditeľa nemocnice Michala Plesníka a jeho námestníkov to pre TASR uviedla hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová.



"Na našom kardiologickom oddelení nedošlo ku kríze. (...) Umelo vykonštruovaný problém na kardiológii vznikol na základe nezodpovedného prístupu dvoch lekárov vo výpovednej lehote, ktorí bez upozornenia nenastúpili do práce," priblížila Holecová.



Aktuálne sa podľa nej na kardiológii denne vykoná v priemere tri až päť kardiointervenčných zákrokov. V predchádzajúcom období vykonali priemerne štyri až šesť kardiointervencií. "Počet je nepredvídateľný a individuálny, avšak je podobný režimu za pôsobenia pôvodného primára," tvrdí Holecová.



Pokračuje, že nemocnica zrealizovala rekonštrukciu kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou. Predmetom výmeny nebolo potrubie nachádzajúce sa v jednotlivých budovách - oddeleniach a potrubie na studenú vodu. To znamená, že hrdzavé potrubie na oddelení nebolo predmetom výmeny v rámci koncesnej zmluvy, uviedla hovorkyňa. Taktiež dodala, že odbery vody vo FN Trenčín prebiehajú opakovane a sú kontrolované splnomocneným orgánom.



"Je poľutovaniahodné, že LOZ šíri neoverené a nepravdivé informácie, podsúva verejnosti svoje subjektívne názory či želané predstavy, a to bez toho, aby aspoň vyčkali na rozhodnutie príslušných orgánov - či už polície alebo inšpektorátu práce," skonštatovala Holecová. Trenčianska nemocnice je a bude podľa nej naďalej plne súčinná s príslušným orgánmi.



Vedenie nemocnice zároveň podniká všetky kroky, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť o pacientov na klinike pediatrie. "Jej aktuálny stav však nevznikol zo dňa na deň, je dôsledkom dlhoročnej ´nečinnosti´ - nevychovaní si budúcich kolegov na klinike," podotkla hovorkyňa. Po legislatívnom skrátení ordinačných hodín ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast vedenie zabezpečilo od júla výpomoc. Začalo tiež oslovovať okolitých pediatrov s cieľom posilnenia - zdvojenia pohotovostných služieb. "Naďalej aktívne oslovujeme okolitých pediatrov za účelom zabezpečenia plynulej ústavnej pohotovostnej služby aj v mesiaci október," deklaruje Holecová.



LOZ v utorok vyčítalo vedeniu nemocnice nielen personálny stav kardiologického oddelenia, ale aj ďalšie pochybenia, ktoré má súčasné vedenie podľa neho za sebou. Podľa výsledkov testov prezentovaných odborármi sa v teplej vode nemocnice nachádzala baktéria legionella. Odborári tiež vedeniu nemocnice vyčítali podľa nich podozrivý prenájom kotolne či rekonštrukciu potrubia.



Vedenie FN Trenčín má dôveru ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Podľa rezortu zdravotníctva robí všetko preto, aby bol chod kardiologického oddelenia zabezpečený.