TRAGÉDIA NA PRIECHODE: V Košiciach zrazili chodca, zraneniam podľahol
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Po nedeľnej (25. 1.) dopravnej nehode v Košiciach prišiel o život 43-ročný muž, ktorého auto zrazilo na priechode pre chodcov. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Podľa doterajších zistení vodič, ktorý v nedeľu krátko pred 18.30 h viedol osobné motorové vozidlo zn. Renault po ceste I/16 v smere od Šace do mesta Košice, nedal prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na neriadený, riadne označený priechod pre chodcov a do chodca narazil,“ spresnila s tým, že chodec prechádzal cez cestu smerom k autobusovej zastávke.
Muža v život ohrozujúcom stave previezli záchranári do nemocnice, kde zraneniam napokon podľahol. K zraneniam iných osôb nedošlo.
Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodičský preukaz mu zadržali a ďalšiu jazdu zakázali. „To, či bol pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok nebohý chodec, určí v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala.
Polícia vodičov a chodcov opätovne vyzýva na maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, a to najmä v blízkosti priechodov pre chodcov.
