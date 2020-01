Chodca v tmavom zrazil Fiat Multipla, polícia zisťuje jeho totožnosť

Dunajská Streda 7. januára (TASR) – Chodca v tmavom oblečení zachytil 71-ročný vodič na aute Fiat Multipla na sviatok Troch kráľov v okrese Dunajská Streda na ceste v smere od Štvrtka na Ostrove. Muž zrážku s autom neprežil. Nemal na sebe ani reflexné prvky. Uviedla to krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Polícia totožnosť usmrteného nateraz nepozná. "Vodič muža zbadal až pri náraze do vozidla, telo zosnulého bolo prevezené na súdnu pitvu,” uviedla hovorkyňa. Polícia sa obracia na verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, informácie možno poskytnúť na telefónnom čísle 158 alebo napísať do súkromnej správy na sociálnej sieti - polícia sr – trnavský kraj.



Polícia apeluje na chodcov, aby vo večerných hodinách a za tmy používali na cestách osvetlenie a reflexné doplnky. Bez nich sa stávajú pre vodičov neviditeľní a hazardujú nielen so svojimi životmi.