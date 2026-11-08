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CHODCI NA DIAĽNICIACH: Polícia varuje pred tragickými následkami
V jednom z prípadov policajti spozorovali na diaľnici D2 v smere do Českej republiky 22-ročného muža kráčať po krajnici.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Polícia zaznamenáva v poslednom období prípady chodcov na diaľnici. Ich pohyb po týchto cestách je pritom zakázaný a následky môžu byť tragické. Na chodcov apeluje, aby na diaľnicu nevstupovali a nepokúšali sa do jej blízkosti dostať cez oplotenie. Vyzvala aj vodičov, aby boli pozorní a v prípade spozorovania osoby na diaľnici bezodkladne kontaktovali políciu na tiesňovej linke 158. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V jednom z prípadov policajti spozorovali na diaľnici D2 v smere do Českej republiky 22-ročného muža kráčať po krajnici. „Muž bol za porušenie pravidiel cestnej premávky vyriešený v blokovom konaní pokutou vo výške 50 eur, ktorú uhradil na mieste a následne bol z diaľnice vykázaný,“ uviedla polícia.
Upozornila aj na ďalší prípad, ktorý sa stal len o niekoľko hodín neskôr na rovnakej diaľnici v rovnakom smere. Aj tohto muža riešili policajti v blokovom konaní.
„Upozorňujeme, že diaľnica je určená výlučne pre motorové vozidlá a pohyb chodcov je na nej zakázaný. Vodiči na diaľnici počítajú s plynulou premávkou vo vysokej rýchlosti. Chodec sa preto môže v zornom poli vodiča objaviť nečakane, pričom ten nemusí mať dostatok času na bezpečnú reakciu. Následky takéhoto stretu môžu byť tragické,“ varovala polícia.
V jednom z prípadov policajti spozorovali na diaľnici D2 v smere do Českej republiky 22-ročného muža kráčať po krajnici. „Muž bol za porušenie pravidiel cestnej premávky vyriešený v blokovom konaní pokutou vo výške 50 eur, ktorú uhradil na mieste a následne bol z diaľnice vykázaný,“ uviedla polícia.
Upozornila aj na ďalší prípad, ktorý sa stal len o niekoľko hodín neskôr na rovnakej diaľnici v rovnakom smere. Aj tohto muža riešili policajti v blokovom konaní.
„Upozorňujeme, že diaľnica je určená výlučne pre motorové vozidlá a pohyb chodcov je na nej zakázaný. Vodiči na diaľnici počítajú s plynulou premávkou vo vysokej rýchlosti. Chodec sa preto môže v zornom poli vodiča objaviť nečakane, pričom ten nemusí mať dostatok času na bezpečnú reakciu. Následky takéhoto stretu môžu byť tragické,“ varovala polícia.