Chodcov pustia na most v Hlohovci, zabezpečené je aj fungovanie vlakov

Hlohovec 8. decembra (TASR) - Most ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou, bude o polnoci z piatka (9. 12.) na sobotu (10. 12.) opäť otvorený pre chodcov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Ľudia budú môcť využívať chodník umiestnený na novej oceľovej konštrukcii, ktorá rozširuje najdlhší most v správe kraja. Nakoľko most ostáva uzatvorený pre autá, samospráva zabezpečila pokračovanie v posilnenom režime fungovania vlakového spojenia medzi Hlohovcom a Leopoldovom, a to aj po zmenách v grafikone vlakovej dopravy, ktoré vstúpia do platnosti v nedeľu 11. decembra.



"Ako sme avizovali, na most sa prví vracajú chodci. Zhotoviteľ vynakladá maximálne úsilie, aby dodržal aj druhý dohodnutý termín, teda termín otvorenia pre automobily. Ten je stanovený na 23. decembra. Pri jeho nedodržaní pristúpime k aktivácii sankčných mechanizmov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Aj po otvorení mosta pre peších budú práce prebiehať na mostnej konštrukcii. Konkrétne pôjde o betonáž spádového betónu aj prechodovej časti mosta, či o realizáciu zapečaťujúcej vrstvy. V tejto súvislosti bude dochádzať k dočasným obmedzeniam prechodu chodcov.



Zhotoviteľ pri prácach využíva aj špeciálne temperované stany s cieľom dokončiť túto etapu rekonštrukcie v čo najkratšom čase a v požadovanej kvalite. Otvoreniu mosta pre autá bude predchádzať asfaltovanie vozovky a záťažové skúšky. Následné práce v tretej etape budú dokončovacieho charakteru a nebudú si vyžadovať dopravné obmedzenia.



Verejnosť má stále k dispozícii záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu, a tiež aj posilnené vlakové spojenie medzi Hlohovcom a Leopoldovom. Podrobné informácie a mapy sú dostupné na www.hlohoveckymost.sk.