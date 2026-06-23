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CHODEC NA DIAĽNICI: Nebolo to len jedenkrát
Policajti sa bezodkladne vybrali na miesto oznámenia, kde spozorovali muža pohybujúceho sa po diaľnici.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavskí policajti boli v utorok krátko pred 6.00 h vyslaní na diaľnicu D2, kde sa v úseku 51. kilometra v smere do Českej republiky mal pohybovať chodec. Keďže týmto konaním ohrozoval nielen život a zdravie seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, bol z diaľnice vykázaný a policajti mu uložili blokovú pokutu. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Policajti sa bezodkladne vybrali na miesto oznámenia, kde spozorovali muža pohybujúceho sa po diaľnici. „Pri následnej komunikácii im 29-ročný cudzí štátny príslušník uviedol, že vykonáva ‚Challenge z Viedne do Brna' peši,“ ozrejmil Szeiff.
O približne štyri hodiny neskôr boli policajti vyslaní opäť na preverenie oznámenia o pohybe chodca po diaľnici D2. Keď prišli na miesto, zistili, že ide o toho istého muža. Opätovne mu ozrejmili nebezpečnosť tohto konania a opäť mu uložili blokovú pokutu a vykázali ho z diaľnice. „Muž ďalej pokračoval vo svojom ‚challenge' mimo diaľnice,“ doplnil Szeiff.
Polícia pripomína, že diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel, iní nemotorizovaní účastníci cestnej premávky, ako sú cyklisti či chodci, majú používanie diaľnice zakázané.
Policajti sa bezodkladne vybrali na miesto oznámenia, kde spozorovali muža pohybujúceho sa po diaľnici. „Pri následnej komunikácii im 29-ročný cudzí štátny príslušník uviedol, že vykonáva ‚Challenge z Viedne do Brna' peši,“ ozrejmil Szeiff.
O približne štyri hodiny neskôr boli policajti vyslaní opäť na preverenie oznámenia o pohybe chodca po diaľnici D2. Keď prišli na miesto, zistili, že ide o toho istého muža. Opätovne mu ozrejmili nebezpečnosť tohto konania a opäť mu uložili blokovú pokutu a vykázali ho z diaľnice. „Muž ďalej pokračoval vo svojom ‚challenge' mimo diaľnice,“ doplnil Szeiff.
Polícia pripomína, že diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel, iní nemotorizovaní účastníci cestnej premávky, ako sú cyklisti či chodci, majú používanie diaľnice zakázané.