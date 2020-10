SMUTNÝ KONIEC: Muž po rannej zrážke s električkou v Bratislave zomrel

Bratislava 1. októbra (TASR) - V dôsledku rannej zrážky s električkou zomrel 78-ročný chodec, ktorého previezli do nemocnice. Policajti alkohol v dychu vodiča električky nezistili. Informujú o tom bratislavskí policajti na sociálnej sieti. V tejto súvislosti pripomínajú, že električka má vždy pred autami a chodcami prednosť, pretože nedokáže tak rýchlo zabrzdiť, ani sa im vyhnúť.



"Krátko po 10.30 h došlo na Krížnej ulici v blízkosti zastávky MHD k zrážke chodca s električkou. Chodec mal vstúpiť do jazdnej dráhy električky smerujúcej do centra mesta, a to na červený signál svetelnej signalizácie pre chodcov," priblížila polícia s tým, že ťažko zraneného chodca previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol.



Dychová skúška na požitie alkoholu bola u vodiča podľa slov polície negatívna, pri chodcovi nariadili odber krvi. Presné príčiny nehody objasňujú dopravní policajti.



"Zdôrazňujeme chodcom, že sú povinní dať električke prednosť aj na neriadených priechodoch pre chodcov. Je potrebné si uvedomiť, že električky v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, majú výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil. Náhlym vstupom do jazdnej dráhy električky ohrozujú chodci svoj život, ale aj život a zdravie cestujúcich v električke," upozornila polícia.