VIDEO: Chodec prechádzal cez priechod na červenú, zrazilo ho auto
Polícia zároveň upozornila, že v Košickom kraji eviduje v ostatnom období viacero dopravných udalostí, pri ktorých boli účastníkmi chodci.
Autor TASR
Košice 4. marca (TASR) - K dopravnej nehode, pri ktorej auto zrazilo chodca, došlo v utorok (3. 3.) večer na Štúrovej ulici v Košiciach. Podľa doposiaľ zistených informácií chodec prechádzal cez priechod na červený signál Stoj, pričom došlo k stretu s vozidlom Škoda Octavia, ktoré prechádzalo na zelený signál Voľno. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vodič mal dychovú skúšku negatívnu. Chodec utrpel ťažké zranenia s predpokladaným trvaním liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla polícia. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia zároveň upozornila, že v Košickom kraji eviduje v ostatnom období viacero dopravných udalostí, pri ktorých boli účastníkmi chodci. Hoci patria medzi najzraniteľnejších účastníkov premávky, nie vždy sú bez viny. „Len počas minulého týždňa uložili policajti v Košickom kraji chodcom 33 pokút za porušenie zákona, z toho 11 v Košiciach,“ dodala polícia.
