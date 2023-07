TRAGÉDIA NA CESTE: Chodec zomrel po zrážke s autom,šiel mimo priechodu

Bratislava 14. júla (TASR) - Dopravná nehoda na Dolnozemskej ceste v Bratislave si vyžiadala smrť chodca. K zrážke osobného automobilu s 38-ročným mužom prišlo mimo priechodu pre chodcov vo štvrtok (13. 7.) večer. Zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Na mieste bolo zistené, že chodec vošiel na cestu do stredného jazdného pruhu, kde následne došlo k jeho zrazeniu motorovým vozidlom, ktoré v tom čase išlo po Dolnozemskej ulici smerom z Prístavného mosta," priblížila hovorkyňa. Dopravná nehoda sa stala na úrovni zastávky MHD Ekonomická univerzita.



Chodec bol zrazený mimo priechodu pre chodcov a nemal na sebe žiadne reflexné prvky. "Privolaná rýchla zdravotná pomoc previezla zraneného chodca do nemocnice, kde o niekoľko hodín zraneniam podľahol. Dychová skúška u vodičky bola s negatívnym výsledkom," podotkla Šimunková. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V.