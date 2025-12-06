< sekcia Regióny
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade
Autor TASR
Poprad 6. decembra (TASR) - Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.
„Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov. Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou ‚zákaz vstupu chodcov‘. Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojim ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla,“ uviedla polícia.
Dodala, že 71-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.
