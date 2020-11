Chodkyňa si chcela skrátiť cestu, skončila v nemocnici

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na ošetrení v jednej z bratislavských nemocníc skončila vo štvrtok (19. 11.) popoludní chodkyňa, ktorá si chcela cestu skrátiť prechádzaním mimo vyznačeného priechodu pre chodcov na Krížnej ulici. Vbehla do jazdnej dráhy prichádzajúceho auta, do ktorého narazila z bočnej strany a následne spadla na zem. Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Prechádzala vozovkou mimo vyznačeného priechodu pre chodcov a bez toho, aby sa presvedčila, či tak môže spraviť vzhľadom na prechádzajúce vozidlá. Chodkyňa narazila do bočnej strany vozidla a následne spadla na zem," priblížila polícia. Na miesto nehody bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a chodkyňu previezli na ošetrenie do nemocnice.



Polícia aj v tejto súvislosti apeluje na chodcov, aby vzhľadom na sychravé jesenné počasie a zníženú viditeľnosť dbali o svoju bezpečnosť. Pri prechádzaní cez cestu odporúča uprednostniť priechod, nadchod alebo podchod. Pred každým vstupom na cestu je tiež potrebné najskôr skontrolovať situáciu a až následne bezpečne prejsť. "Pred samotným prechádzaním cez cestu je potrebné dodržiavať od cesty a od prechádzajúcich vozidiel dostatočný odstup, aby sa tak chodci vyhli možnému zachyteniu a stretu s vozidlom," upozorňuje polícia, ktorá zároveň pripomína využívanie reflexných prvkov.