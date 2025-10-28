< sekcia Regióny
Chodkyňa utrpela po zrážke s autom vo Svidníku ťažké zranenia
Autor TASR
Svidník 28. októbra (TASR) - Chodkyňa utrpela po zrážke s autom vo Svidníku ťažké zranenia, nehodu vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku kolízii došlo v pondelok (27. 10.) o 8.00 h na Ulici Sovietskych hrdinov, pričom auto šoféroval 53-ročný vodič.
Ten podľa Ligdayovej dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho nedal prednosť 50-ročnej chodkyni, ktorá vstúpila na vozovku a prechádzala po priechode pre chodcov. „Došlo k zrážke, žena po náraze spadla na cestu, pričom utrpela ťažké zranenia. Vyžiadajú si liečenie niekoľko týždňov,“ dodala hovorkyňa.
Oboch účastníkov na mieste podrobili dychovým skúškam, pričom výsledky boli negatívne. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
