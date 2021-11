Chodkyňa vošla do jazdnej dráhy električky, zraneniam podľahla

Bratislava 18. novembra (TASR) – Na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave sa v stredu (17. 11.) krátko pred 17.30 h stala nehoda. Do jazdnej dráhy električky vošla 80-ročná chodkyňa, ktorá nehodu neprežila. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.



Podľa polície vodič električky zrážke zabrániť nedokázal vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť medzi električkou a chodkyňou. "Žena bola privolanou rýchlou zdravotníckou pomocou prevezená do jednej z nemocníc, kde zraneniam podľahla," uviedla polícia. Vyšetrovaním okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.



Krajská polícia opäť zdôrazňuje chodcom, že sú povinní dať električke prednosť aj na neriadených priechodoch pre chodcov. "Je potrebné si uvedomiť, že električka v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil. Náhlym vstupom do jazdnej dráhy električky ohrozujú chodci svoj život, ale aj život a zdravie cestujúcich v električke, ktorí pri použití núdzovej brzdy vodičom električky môžu spadnúť a zraniť sa," dodala polícia.