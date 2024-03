Vodič zrazil chodkyňu: So zraneniami ju previezli do nemocnice

Bratislava 13. marca (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi došlo v stredu ráno k zrážke auta s chodkyňou. Tú so zraneniami previezli do nemocnice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií v blízkosti zastávky MHD s názvom Vápenka došlo k zrážke osobného motorového vozidla značky Ford Focus a 54-ročnej ženy. Tá pri zrážke utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do jednej z bratislavských nemocníc," spresnil.



Polícia presné príčiny a okolnosti nehody objasňuje. "Vodič bol na mieste podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá sa skončila s negatívnym výsledkom," dodal hovorca.